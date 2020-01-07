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      Епіфаній назвав чотири церкви, які "дозрівають" до визнання автокефалії ПЦУ

      2017 Читать новость на русском
      Митрополит Епіфаній – глава ПЦУ / radiotrek.rv.ua

      Попри опір та протидію Росії, питання визнання автокефалії ПЦУ стоїть на порядку денному кількох церков. Тож вже у 2020 році Православну церкву України можуть визнати ще щонайменше чотири помісні церкви.

      Про це митрополит та предстоятель ПЦУ Епіфаній говорив у інтерв'ю "Прямому". 

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      "Зараз на порядку денному в декількох церквах стоїть питання про визнання нашої автокефалії", – сповістив митрополит. 

      І я вірю, і переконаний, що в наступному році (мовилося про 2020 – 24 канал) ми отримаємо також визнання декількох помісних православних церков. Я б не хотів називати детально, але це ті церкви, які публічно обговорюють це: і румунська, і кіпрська, і болгарська, і грузинська. Тобто вони дозрівають зараз,
      – пояснив Епіфаній. 

      Керівник ПЦУ додав, що буде, звісно, боротьба, яка й зараз ведеться: "Москва хоче зупинити той процес, який зараз відбувається загалом в православ'ї".

      Без нас, без нашого відома, вирішувати нашу майбутню долю вже не вдасться, як цього прагне Російська православна церква. Тому я вірю, що православний світ консолідується, і поступово крок за кроком церква за церквою буде і надалі долучатися до визнання нашого автокефального статусу,
      – підсумував предстоятель Православної церкви України. 

      ПЦУ фактично визнали, нагадаємо, Александрійська та Елладська церкви. І, звісно ж, Константинопольський Вселенський патріархат.

      Дивіться також привітання Епіфанія з Різдвом:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Релігія РПЦ Православна церква України Епіфаній
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