Епіфаній назвав чотири церкви, які "дозрівають" до визнання автокефалії ПЦУ

Попри опір та протидію Росії, питання визнання автокефалії ПЦУ стоїть на порядку денному кількох церков. Тож вже у 2020 році Православну церкву України можуть визнати ще щонайменше чотири помісні церкви.

Про це митрополит та предстоятель ПЦУ Епіфаній говорив у інтерв'ю "Прямому".

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"Зараз на порядку денному в декількох церквах стоїть питання про визнання нашої автокефалії", – сповістив митрополит.

І я вірю, і переконаний, що в наступному році (мовилося про 2020 – 24 канал) ми отримаємо також визнання декількох помісних православних церков. Я б не хотів називати детально, але це ті церкви, які публічно обговорюють це: і румунська, і кіпрська, і болгарська, і грузинська. Тобто вони дозрівають зараз,

– пояснив Епіфаній.

Керівник ПЦУ додав, що буде, звісно, боротьба, яка й зараз ведеться: "Москва хоче зупинити той процес, який зараз відбувається загалом в православ'ї".

Без нас, без нашого відома, вирішувати нашу майбутню долю вже не вдасться, як цього прагне Російська православна церква. Тому я вірю, що православний світ консолідується, і поступово крок за кроком церква за церквою буде і надалі долучатися до визнання нашого автокефального статусу,

– підсумував предстоятель Православної церкви України.

ПЦУ фактично визнали, нагадаємо, Александрійська та Елладська церкви. І, звісно ж, Константинопольський Вселенський патріархат.

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