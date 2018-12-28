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      Епифаний назвал условие, при котором ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря

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      Епифаний рассказал, когда ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря
      Епифаний рассказал, когда ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря / Фото из открытых источников

      Новообразованная Православная церковь Украины может праздновать Рождество не 7 января, а по новому григорианскому календарю 25 декабря, если на это согласится украинский народ.

      Об этом заявил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает ZIK.

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      Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ,
      – отметил Епифаний.

      По его словам, сейчас трудно предсказать, сколько лет нужно для того, чтобы Украина перешла на празднование Рождества 25 декабря.

      "Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", – подытожил глава ПЦУ.

       

      Напомним, еще до проведения Объединительного собора, в середине ноября, пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что Единая поместная церковь не будет рассматривать вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

      После создания Единой православной церкви Украины, митрополит Епифаний сказал, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря пока не ко времени. По его словам, это нужно воплощать в жизнь постепенно, иначе в обществе может произойти раскол и внестись смута.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Что известно о митрополите Епифании?
      Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он является очень молодым предстоятелем церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделение украинского православия еще с начала 90-х годов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Православная церковь Украины Рождество Епифаний
      Источник: 24 Канал
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