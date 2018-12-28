Епіфаній назвав умову, за якої Православна церква України святкуватиме Різдво 25 грудня

Новостворена Православна церква України може святкувати Різдво не 7 січня, а за новим григоріанським календарем 25 грудня, якщо на це погодиться український народ.

Про це заявив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає ZIK.

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Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським, календарем. І ми це можемо робити у майбутньому, якщо це буде сприймати український народ,

– наголосив Епіфаній.

За його словами, зараз важко передбачити, скільки років потрібно для того, аби Україна перейшла на святкування Різдва 25 грудня.

"Якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем", – підсумував глава ПЦУ.

Нагадаємо, ще до проведення Об’єднавчого собору, у середині листопада, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.



Після створення Єдиної православної церкви України, митрополит Епіфаній сказав, що питання про перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня поки є не на часі. За його словами, це потрібно втілювати у життя поступово, інакше у суспільстві може статися розкол і внестися смута.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.