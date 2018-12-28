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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Епіфаній назвав умову, за якої Православна церква України святкуватиме Різдво 25 грудня

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      Епіфаній розповів, коли ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня
      Епіфаній розповів, коли ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня / Фото з відкритих джерел

      Новостворена Православна церква України може святкувати Різдво не 7 січня, а за новим григоріанським календарем 25 грудня, якщо на це погодиться український народ.

      Про це заявив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає ZIK.

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      Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським, календарем. І ми це можемо робити у майбутньому, якщо це буде сприймати український народ,
      – наголосив Епіфаній.

      За його словами, зараз важко передбачити, скільки років потрібно для того, аби Україна перейшла на святкування Різдва 25 грудня.

      "Якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем", – підсумував глава ПЦУ.

       

      Нагадаємо, ще до проведення Об’єднавчого собору, у середині листопада, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

      Після створення Єдиної православної церкви України, митрополит Епіфаній сказав, що питання про перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня поки є не на часі. За його словами, це потрібно втілювати у життя поступово, інакше у суспільстві може статися розкол і внестися смута.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

      Теги: Новини України Новини політики Епіфаній Різдво Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 Канал
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