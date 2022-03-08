Об этом министр написал в своем телеграм-канале. Михаил Федоров уточнил, что денежная помощь составляет 6 500 грн и доступна украинцам, которые из-за военных действий остались без работы и заработной платы.
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Так, отметим, что помощь доступна жителям областей Украины, которые больше всего пострадали от террористических и военных действий Российской Федерации.
Кто может ее получить? Наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны,
– заметил Федоров.
Для получения средств нужно подать заявку в приложении Дия. Средства можно потратить на что угодно.
Области, где будет работать услуга:
- Черниговская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Луганская,
- Житомирская,
- Одесская,
- Волынская,
- Киевская и город Киев.
Как получить 6500 гривен:
- Авторизуйтесь в Дии и выберите услугу "еПоддержка"
- Выберите карту "еПоддержка".
- Нажмите "Получить помощь".
- Ожидайте зачисления средств в течение суток.
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