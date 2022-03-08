Про це міністр написав у своєму телеграм-каналі. Михайло Федоров уточнив, що грошова допомога становить 6 500 грн і доступна українцям, які через воєнні дії залишились без роботи та заробітної плати.

До теми: Відсьогодні 6 500 гривень можуть отримати українці в межах "єПідтримки"

Зауважимо, що допомога доступна жителям областей України, які найбільше постраждали від терористичних та воєнних дій Російської Федерації.

Хто може її отримати? Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни,

– зауважив Федоров.

Для отримання коштів потрібно подати заявку у застосунку Дія. Кошти можна витратити на будь-що.

Області, де працюватиме послуга:

Чернігівська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Миколаївська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська,

Житомирська,

Одеська,

Волинська,

Київська та місто Київ.

Як отримати 6500 гривень:

Авторизуйтеся у Дії та оберіть послугу "єПідтримка" Оберіть картку "єПідтримка". Натисніть "Отримати допомогу". Очікуйте зарахування коштів протягом доби.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!