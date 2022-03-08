Як пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, першочергово кошти отримають українці саме в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

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Він зазначив, що виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.

Хто може отримати допомогу

Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

Як отримати 6500 гривень

Авторизуйтеся у Дії та оберіть послугу єПідтримка Оберіть картку єПідтримка. Натисніть "Отримати допомогу". Очікуйте зарахування коштів протягом доби.

Федоров нагадав, що українці можуть подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію. Додамо, що через війну Росії проти України громадяни неабияк згуртувалися, аби допомогти армії захистити нашу державу. Зокрема, у Дії українці вже зібрали для ЗСУ 80 мільйонів гривень.