Соответствующее поручение президент дал министру иностранных дел.

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О послах каких стран идет речь

Перед этим 19 октября руководителей дипломатических миссий 10 стран вызвали в МИД Турции:

США,

Германии,

Дании,

Финляндии,

Франции,

Нидерландов,

Швеции,

Норвегии,

Канады,

Новой Зеландии.

Дипломаты призвали освободить Кавалу

Так, в совместном заявлении дипломаты призвали освободить Кавалу. Они напомнили о решении Европейского суда по правам человека в пользу активиста. Послы отметили, что новые дела против него после предварительного оправдания ставят под сомнение уважение к демократии.

Что известно о деле Кавалы

Османа Кавалу обвиняют в причастности к неудачной попытке госпереворота в июле 2016 года.

Турция возложила ответственность за это на движение исламского проповедника Фейтуллаха Гюлена. Обвиняя в связях с Гюленом, более 130 тысяч человек уволили с государственных должностей.

Сам Гюлен с 1999 года живет в США. Он отрицает свою причастность к попытке переворота.