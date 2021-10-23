Відповідне доручення президент дав міністру закордонних справ.
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Про послів яких країн мовиться
Перед цим 19 жовтня керівників дипломатичних місій 10 країн викликали до МЗС Туреччини:
- США,
- Німеччини,
- Данії,
- Фінляндії,
- Франції,
- Нідерландів,
- Швеції,
- Норвегії,
- Канади,
- Нової Зеландії.
Дипломати закликали звільнити Кавалу
Так, у спільній заяві дипломати закликали звільнити Кавалу. Вони нагадали про рішення Європейського суду з прав людини на користь активіста. Посли зазначили, що нові справи проти нього після попереднього виправдання ставлять під сумнів повагу до демократії.
Що відомо про справу Кавали
Османа Кавалу звинувачують у причетності до невдалої спроби держперевороту у липні 2016 року.
Туреччина поклала відповідальність за це на рух ісламського проповідника Фейтуллаха Гюлена. Звинувачуючи у зв'язках з Гюленом, понад 130 тисяч осіб звільнили з державних посад.
Сам Гюлен з 1999 року живе у США. Він відкидає свою причетність до спроби перевороту.