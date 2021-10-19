За словами Ердогана, чинна система Організації Об'єднаних Націй не дає права голосу для ісламського світу. Крім того, взагалі ігнорують інтереси країн Африки, Латинської Америки та Південної Азії.

До теми У МЗС пояснили, чому ООН проігнорувала Кримську платформу

"Доля людства не може бути залишена на милість жменьці країн, що перемогли у Другій світовій війні. У той час як світ і майже всі сфери нашого життя змінюються, а дипломатія, торгівля і міжнародні відносини зазнають кардинальних перетворень, немислимо, щоб архітектура глобальної безпеки залишалася колишньою", – сказав Ердоган.

Ердоган: "Не відповідає викликам сучасності"

Президент Туреччини зазначив, що ООН повинна неминуче реформуватись. Стосується це інших міжнародних структур.

Чинна система ООН, сформована після Другої світової війни, не відповідає викликам сучасності, немає снаги забезпечити мир і справедливість, приречена породжувати нові кризи,

– розповів Ердоган.

Довідка. Організація Об'єднаних Націй виникла 24 жовтня 1945 року. Її метою є підтримка й зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Членами ООН є 193 держави.