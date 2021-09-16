Очільник МЗС запевнив, що говоритимуть про це з керівництвом організації. Про це Дмитро Кулеба розповів на брифінгу 16 вересня.

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Очільник МЗС назвав причину ігнорування ООН саміту Кримської платформи

Дмитро Кулеба на брифінгу, присвяченому актуальним питанням зовнішньої політики України, відзначив "лише один негативний момент в контексті нашої участі в ООН".

Це те, що ця організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена. Це відбулось абсолютно з політичних мотивів,

– заявив Дмитро Кулеба.

Він також додав, що це "говорить й про стан справ у самій організації і про розуміння нею своєї ролі та місії у світі". Глава відомства запевнив, що "це неправильне розуміння, яке ми будемо змінювати", а також, що "потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав".

Ба більше, Кулеба запевнив: "І ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки".

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