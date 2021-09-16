Росіян обурив лист голови Генасамблеї Абдулли Шахіда, у якому йде мова про те, що в штаб-квартиру ООН пускатимуть лише вакцинованих проти COVID-19.

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"Супутник" не приймають

Для того, щоб потрапити до штаб-квартири ООН, член делегації тієї чи іншої країни має бути вакцинованим визнаною в США вакциною. "Супутник V" у цей список не входить.

Через це постійний представник Росії при ООН Василь Небензя надіслав лист Абдуллі Шахіду, де в образливій формі звинувачує його у перевищенні своїх повноважень.

За словами Небензі, такі дії голови Генасамблеї порушують статут ООН, бо "жодні закони США не діють на території ООН". Через це росіянин називає все це дискримінацією, бо вакциновані російським "Супутником" фактично не можуть брати участь у засіданнях Асамблеї.

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