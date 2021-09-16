Россиян возмутило письмо главы Генассамблеи Абдуллы Шахида, в котором идет речь о том, что в штаб-квартиру ООН будут пускать только вакцинированных от COVID-19.

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"Спутник" не принимают

Для того, чтобы попасть в штаб-квартиру ООН, член делегации той или иной страны должен быть вакцинирован признанной в США вакциной. "Спутник V" в этот список не входит.

Из-за этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя направил письмо Абдулле Шахиду, где в оскорбительной форме обвиняет его в превышении своих полномочий.

По словам Небензи, такие действия главы Генассамблеи нарушают Устав ООН, потому что "никакие законы США не действуют на территории ООН". Из-за этого россиянин называет все это дискриминацией, потому что вакцинированные российским "Спутником" фактически не могут участвовать в заседаниях Ассамблеи.

Кратко о письме Шахида

14 сентября глава Генассамблеи Абдулла Шахид направил всем делегациям письмо, в котором рассказал о том, что получил два постановления из мэрии Нью-Йорка. В первом говорится о том, что в помещение, в том числе штаб-квартиру ООН, можно впускать только вакцинированных против коронавируса. Во втором городская власть убеждает Шахида в том, что выделяет ресурсы для вакцинации и тестирования всех делегатов.

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