Глава МИД заверил, что будут говорить об этом с руководством организации. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге 16 сентября.

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Глава МИД назвал причину игнорирования ООН саммита Крымской платформы

Дмитрий Кулеба на брифинге, посвященном актуальным вопросам внешней политики Украины, отметил "только один негативный момент в контексте нашего участия в ООН".

Это то, что эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена. Это произошло совершенно по политическим мотивам,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что это "говорит и о состоянии дел в самой организации и о понимании ней своей роли и миссии в мире". Глава ведомства заверил, что "это неправильное понимание, которое мы будем менять", а также, что "нужно защищать принципы, а не интересы отдельных государств".

Более того, Кулеба заверил: "И мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности".

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