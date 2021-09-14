Но прежде всего, за неделю до дебатов официально огласили нового президента Генассамблеи. Им стал Абдулла Шахид, бывший министр иностранных дел Мальдив.

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Также, в ООН предстоит назначить глав профильных комитетов, отвечающих за экономические, политические, гуманитарные, социальные и юридические вопросы. То есть, за все основные сферы жизни.

Одной из важнейших тем станет Афганистан

Но, вот главная ноша в 2021 году падет на плечи Комитета по проверке полномочий. Это специальный орган ООН, который определяет, кого организация признаёт законным представителем государства-члена, а кого нет.

И это особенно важно, ведь кто-то должен представлять в ООН Афганистан и Мьянму, но ни террористов "Талибана", ни военную хунту азиатской страны пока никто не признавал. Хотя поползновения в этом направлении уже наблюдаются.

Тем более, что одной из важнейших тем станет именно Афганистан. Ведь помимо политического вопроса, связанного с признанием правительства талибов, в стране нарастает также один из крупнейших в мире гуманитарных кризисов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает мир объединиться и помочь простым афганцам.

На данный момент в Афганистане сохраняется острый недостаток продуктов питания, которые могут закончится буквально к концу этого месяца. Также ощущается недостаток медикаментов и квалифицированного мед.персонала. Ведь многие покинули страну в страхе перед талибами.

ООН собирается выделить более миллиарда долларов на решение проблем Афганистана, но часть денег так же поступит и странам-соседям. Средства не будут выделены напрямую талибам, а будут переданы неправительственным организациям, которые займутся помощью людям.

"Талибан" обеспечит безопасность персонала

У мирового сообщества сохраняются опасения, смогут ли гуманитарные миссии действовать полностью независимо от талибов. Однако же, сам "Талибан" в письменной форме заверил, что обеспечит безопасность персонала, и даже позволит этим организациям принимать на работу женщин.

По словам некоторых официальных лиц ООН, дальнейшая гуманитарная миссия может стать показательной и покажет цену словам талибов. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет скептически относится к заявлениям "Талиба" и предлагает создать механизм для наблюдения за развитием событий внутри страны. Ведь, по ее словам, слова талибов часто расходятся с их действиями, особенно по части прав женщин.

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Байден и Зеленский на Генассамблее ООН

Вероятно, что разделение гуманитарного и политического вопросов, связанных с Афганистаном, станет важной частью дебатов на 76-й Генассамблее. Эта тема может быть поднята и Джо Байденом, во время его первого выступления на Генассамблее ООН со времен избрания на пост президента США. Байден произнесет свою речь в штаб-квартире ООН 21 сентября.

Выступить на 76-й Генассамблее планирует и Президент Украины Владимир Зеленский. В украинском МИДе пока не объявили, будет ли Зеленский ехать в Нью-Йорк или же ограничиться виртуальным включением. Но вопросы, которые он затронет в своей речи уже очевидны.



Байден и Зеленский произнесут речь во время Генассамблеи ООН / Фото Офиса Президента

Ведь накануне большинством голосов было принято решение сохранить на повестке дня вопрос оккупированных территорий Украины, то есть Крыма и Донбасса. Стоит вспомнить, что этот вопрос Зеленский обсуждал и с Байденом во время встречи в Вашингтоне.

Вероятно, что речи лидеров США и Украины могут переплетаться на этой теме, что в свою очередь позволит привлечь дополнительное внимание к вопросу российской агрессии и среди остальных участников Ассамблеи. Тем более прошлогоднее выступление Зеленского на полях ООН уже привело к проведению первого саммита Крымской платформы, где актуализировался вопрос оккупации Россией Крыма.