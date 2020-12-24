В Армении продолжают активно протестовать против политики главы правительства Никола Пашиняна. 24 декабря демонстранты попытались перекрыть улицы и заблокировать кортеж премьера. Впоследствии оппозиция объявила о старте новой акции сидячего протеста у здания правительства.

Дом правительства забросали яйцами

Митингующие отправились к зданию генпрокуратуры. Впоследствии они планируют вернуться в дом правительства, который уже забросали яйцами. Об этом информирует Sputnik Армении.

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По словам лидера оппозиционной силы "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна, оппоненты Пашиняна начнут бессрочную акцию протеста – будут сидеть у дома правительства. Также люди продолжают перекрывать центральные улицы столицы.

Что происходило в Ереване 24 декабря

Утром 24 декабря члены правительства прибыли на заседание, где их уже ждали митингующие. Люди попытались заблокировать автомобиль чиновников, однако их жестко оттеснила полиция. Одна из машин въехала в толпу. По предварительным данным, силовики задержали около 80 человек.