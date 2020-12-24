У Вірменії продовжують активно протестувати проти політики глави уряду Нікола Пашиняна. 24 грудня демонстранти спробували перекрити вулиці та заблокувати кортеж прем'єра. Згодом опозиція оголосила про старт нової акції – сидячого протесту біля будівлі уряду.

Будинок уряду закидали яйцями

Мітингувальники вирушили до будівлі генпрокуратури. Згодом вони планують повернутись до будинку уряду, який вже закидали яйцями. Про це інформує Sputnik Вірменії.

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За словами лідера опозиційної сили "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна, опоненти Пашиняна розпочнуть безстрокову акцію протесту – сидітимуть біля будинку уряду. Також люди продовжують перекривати центральні вулиці столиці.

Що відбувалось у Єревані 24 грудня

Вранці 24 грудня члени уряду прибули на засідання, де на них вже чекали мітингувальники. Люди спробували заблокувати автомобіль урядовців, проте їх жорстко відтіснила поліція. Одна з машин в'їхала у натовп. За попередніми даними, силовики затримали близько 80 людей.