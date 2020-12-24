У Вірменії продовжують протестувати з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Сотні людей перекрили центральні вулиці Єревана. Мітингувальники спробували заблокувати кортеж глави уряду, проте зустріли потужний опір правоохоронців.

Затримали близько 70 людей

Сам Пашинян та члени Кабміну Вірменії прибули на засідання. У цей час люди почали перекривати вулиці, аби не випустити урядовців. Про це інформує Sputnik Вірменії.

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Між поліцейськими та протестувальниками розпочались зіткнення. Люди намагались закидати урядові автівки сніжками. Одна з машин в'їхала у натовп. Деяким демонcтрантам стало погано, отож довелось викликати швидку допомогу.

На частину мітингувальників одягнули кайданки та затримали. До відділень силовики доставили близько 70 осіб.

Що відомо про протести у Вірменії

Активні протести у Вірменії тривають з 10 листопада – коли підписали угоду щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Вірмени сприйняли такий крок прем'єра Пашиняна, як капітуляцію. Чергова активна фаза протестів розпочалась 22 грудня. На площі Республіки люди розгорнули намети. Кажуть, що не припинять мітингувати доти, доки Пашинян не покине крісло глави уряду.

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