Протести у Вірменії набирають обертів. У Єревані мітингувальники 22 грудня заблокували адміністративні будівлі та ставлять біля них намети.

Так, на площі Республіки у центрі столиці Вірменії розгорнули намети. Протестувальники збираються там ночувати, повідомляє news.am.

До теми Вимагають відставку Пашиняна: опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк

Ночувати планують, аби зранку продовжити мітинг. Демонстрантів не лякає навіть холодна погода.

Наразі заблокували будівлі уряду, Генеральної прокуратури та Міністерства освіти та науки. Однак уряд вже оточила поліція. Силовики охороняють всі входи та виходи.



Намети у центрі Єревана / Фото news.am



Протести у Єревані / Фото news.am

Що цьому передувало

Активні протести у Єревані поновились 22 грудня. Опозиція оголосила загальнонаціональний страйк.

Мітингувальники так само вимагають відставки уряду прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Протестувальники запевняють, що влаштовуватимуть такі акції щодня, поки Пашиняна не піде у відставку.

Зверніть увагу! Протести у Вірменії почались ще 9 листопада. Саме тоді Вірменія, Азербайджан та Росія уклали угоду про мир у Нагірному Карабасі. Вірмени сприйняли це як капітуляцію. Детальніше – читайте тут.