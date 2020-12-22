Протесты в Армении набирают обороты. В Ереване митингующие 22 декабря заблокировали административные здания и ставят возле них палатки.

Так, на площади Республики в центре столицы Армении развернули палатки. Протестующие собираются там ночевать, сообщает news.am.

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Ночевать планируют, чтобы утром продолжить митинг. Демонстрантов не пугает даже холодная погода.

Сейчас заблокировали здания правительства, Генеральной прокуратуры и Министерства образования и науки. Однако правительство уже оцепила полиция. Силовики охраняют все входы и выходы.



Палатки в центре Еревана / Фото news.am



Протесты в Ереване / Фото news.am

Что этому предшествовало

Активные протесты в Ереване возобновились 22 декабря. Оппозиция объявила общенациональную забастовку.

Митингующие так же требуют отставки правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протестующие уверяют, что будут устраивать такие акции ежедневно, пока Пашинян не уйдет в отставку.