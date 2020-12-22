Протестующие в Ереване заблокировали админздания и собираются ночевать на улице: видео
Протесты в Армении набирают обороты. В Ереване митингующие 22 декабря заблокировали административные здания и ставят возле них палатки.
Так, на площади Республики в центре столицы Армении развернули палатки. Протестующие собираются там ночевать, сообщает news.am.
К теме Требуют отставку Пашиняна: оппозиция Армении объявила общенациональную забастовку
Ночевать планируют, чтобы утром продолжить митинг. Демонстрантов не пугает даже холодная погода.
Сейчас заблокировали здания правительства, Генеральной прокуратуры и Министерства образования и науки. Однако правительство уже оцепила полиция. Силовики охраняют все входы и выходы.
Палатки в центре Еревана / Фото news.am
Протесты в Ереване / Фото news.am
Что этому предшествовало
- Активные протесты в Ереване возобновились 22 декабря. Оппозиция объявила общенациональную забастовку.
- Митингующие так же требуют отставки правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
- Протестующие уверяют, что будут устраивать такие акции ежедневно, пока Пашинян не уйдет в отставку.
Поделиться новостью