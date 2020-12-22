Оппозиция Армении объявила общенациональную забастовку. В Ереване стартовал митинг "Движения за спасение Отечества". Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Армянская оппозиция заявила, что 22 декабря – это решающий день их борьбы. Об этом сообщили на сайте "Радио Азатутюн".

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Ежедневные акции неповиновения

Наира Зограбян из партии "Цветущая Армения" заявила, что с сегодняшнего дня они будут проводить ежедневные акции неповиновения, пока Пашинян не уйдет в отставку. К протестам присоединилась группа адвокатов.

Ответственный за итоги конфликта

У здания правительства сконцентрированы крупные силы полиции. "Движение за спасение Отечества" из 16 оппозиционных партий:

считает Пашиняна ответственным за итоги конфликта в Нагорном Карабахе, в котором армянская сторона понесла значительные территориальные и человеческие потери;

в котором армянская сторона понесла значительные территориальные и человеческие потери; критикует власть за неспособность справиться с последствиями.

Общенациональная забастовка в Армении / Фото Minval.az

Что хотят протестующие

Протестующие хотят сменить Пашиняна на временного премьера и выдвигают кандидатуру Вазгена Манукяна. Он занимал должности премьер-министра и министра обороны Армении в начале 1990-х годов.

Напомним! 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на фактически контролируемых позициях, в регионе появились российские военные в статусе миротворцев.

Как заявило "Движение за спасение Отечества", в случае назначения Манукяна на должность премьер-министра правительство переходного периода будет действовать в течение года. После того состоятся внеочередные выборы в парламент, в которых Манукян и его партия участия не будут принимать.

Протестующие требуют отставку Пашиняна / Фото Minval.az

Какова позиция Пашиняна

Премьер-министр Никол Пашинян считает это оппозиционное движение мятежом (бывших) элит. По его словам, реальное противостояние происходит не между правительством и оппозицией, а между лишенной привилегий в 2018 году элитой и народом.

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