Вимагають відставку Пашиняна: опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк
Опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк. У Єревані стартував мітинг "Руху за порятунок Вітчизни". Він вимагає відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
Вірменська опозиція заявила, що 22 грудня – це вирішальний день їхньої боротьби. Про це повідомили на сайті "Радіо Азатутюн".
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Щоденні акції непокори
Наїра Зограбян з партії "Квітуча Вірменія" заявила, що від сьогодні вони проводитимуть щоденні акції непокори, доки Пашинян не піде у відставку. До протестів долучилася група адвокатів.
Відповідальний за підсумки конфлікту
Біля будівлі уряду сконцентровані великі сили поліції. "Рух за порятунок Вітчизни" з 16 опозиційних партій:
- вважає Пашиняна відповідальним за підсумки конфлікту в Нагірному Карабасі, в якому вірменська сторона зазнала значних територіальних і людських втрат;
- критикує владу за нездатність впоратися з наслідками.
Загальнонаціональний страйк у Вірменії / Фото Minval.az
Що хочуть протестувальники
Протестувальники хочуть змінити Пашиняна на тимчасового прем'єра і висувають кандидатуру Вазгена Манукяна. Він обіймав посади прем'єр-міністра і міністра оборони Вірменії на початку 1990-х років.
Як заявив "Рух за порятунок Вітчизни", у разі призначення Манукяна на посаду прем'єр-міністра уряд перехідного періоду діятиме упродовж року. Після того відбудуться позачергові вибори до парламенту, в яких Манукян і його партія участі не братимуть.
Протестувальники вимагають відставку Пашиняна / Фото Minval.az
Яка позиція Пашиняна
Прем'єр-міністр Нікол Пашинян вважає цей опозиційний рух заколотом (колишніх) еліт. За його словами, реальне протистояння відбувається не між урядом та опозицією, а між позбавленою привілеїв у 2018 році елітою і народом.
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