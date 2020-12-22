Опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк. У Єревані стартував мітинг "Руху за порятунок Вітчизни". Він вимагає відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Вірменська опозиція заявила, що 22 грудня – це вирішальний день їхньої боротьби. Про це повідомили на сайті "Радіо Азатутюн".

Варто прочитати У Вірменії священник вигнав прем'єра Пашиняна з церкви: відео

Щоденні акції непокори

Наїра Зограбян з партії "Квітуча Вірменія" заявила, що від сьогодні вони проводитимуть щоденні акції непокори, доки Пашинян не піде у відставку. До протестів долучилася група адвокатів.

Відповідальний за підсумки конфлікту

Біля будівлі уряду сконцентровані великі сили поліції. "Рух за порятунок Вітчизни" з 16 опозиційних партій:

вважає Пашиняна відповідальним за підсумки конфлікту в Нагірному Карабасі , в якому вірменська сторона зазнала значних територіальних і людських втрат;

, в якому вірменська сторона зазнала значних територіальних і людських втрат; критикує владу за нездатність впоратися з наслідками.



Загальнонаціональний страйк у Вірменії / Фото Minval.az

Що хочуть протестувальники

Протестувальники хочуть змінити Пашиняна на тимчасового прем'єра і висувають кандидатуру Вазгена Манукяна. Він обіймав посади прем'єр-міністра і міністра оборони Вірменії на початку 1990-х років.

Нагадаємо! 9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, у регіоні з'явилися російські військові в статусі миротворців.

Як заявив "Рух за порятунок Вітчизни", у разі призначення Манукяна на посаду прем'єр-міністра уряд перехідного періоду діятиме упродовж року. Після того відбудуться позачергові вибори до парламенту, в яких Манукян і його партія участі не братимуть.



Протестувальники вимагають відставку Пашиняна / Фото Minval.az

Яка позиція Пашиняна

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян вважає цей опозиційний рух заколотом (колишніх) еліт. За його словами, реальне протистояння відбувається не між урядом та опозицією, а між позбавленою привілеїв у 2018 році елітою і народом.

Загальнонаціональний страйк у Вірменії: дивіться відео News AM