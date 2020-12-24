В Армении продолжают протестовать с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сотни людей перекрыли центральные улицы Еревана. Митингующие попытались заблокировать кортеж главы правительства, однако встретили мощное сопротивление правоохранителей.

Задержали около 70 человек

Сам Пашинян и члены кабмина Армении прибыли на заседание. В это время люди начали перекрывать улицы, чтобы не выпустить чиновников. Об этом информирует Sputnik Армении.

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Между полицейскими и протестующими начались столкновения. Люди пытались забрасывать правительственные машины снежками. Одна из машин въехала в толпу. Некоторым демонстрантам стало плохо, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

На часть митингующих надели наручники и задержали. В отделения силовики доставили около 70 человек.

Что известно о протестах в Армении

Активные протесты в Армении продолжаются с 10 ноября – когда подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Армяне восприняли такой шаг премьера Пашиняна, как капитуляцию. Очередная активная фаза протестов началась 22 декабря. На площади Республики люди развернули палатки. Говорят, что не прекратят митинговать до тех пор, пока Пашинян не покинет кресло главы правительства.

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