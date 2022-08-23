Украина активно работает над тем, чтобы в будущем после нашей победы российские оккупанты не имели возможности совершить повторное нападение на наше государство. Пока ВСУ уничтожают российскую армию, дипломаты ведут активную работу на международном фронте.

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Договор о гарантиях безопасности для Украины может появиться уже скоро

Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, первый документ о международных гарантиях безопасности Украины может появиться уже в конце августа. Наша сторона уже ознакомилась с его текстом и считает его очень мощным.

Мы считаем гарантии безопасности очень важным вопросом, постоянно говорим об этом со всеми нашими партнерами. К концу этого месяца, я думаю, это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном,

– заявил Ермак.

Ранее сообщалось, что гарантами безопасности Украины могут выступить США, Великобритания, Китай, Франция, Израиль, Польша, Канада, Италия и другие страны. Украина настаивает на том, чтобы договор делал невозможным любую агрессию россии в будущем.

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