В телеграм Андрей Ермак опубликовал эмодзи – бургер и картошку фри. Наверное, любимые продукты политика из ресторана. Среди эмодзи также флаг Украины и лайк – 24 канал расшифровывает это послание как приветствие возвращения компании McDonald's на украинский рынок.

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Вот так лаконично – четырьмя эмодзи зашифровал приветствие и радость Андрей Ермак.

Сигнал для международного бизнеса

К слову, министр МИД Дмитрий Кулеба также отреагировал на возвращение McDonald's в Украину, он подчеркнул, что дело далеко не только в бигмаках, по которым так соскучились миллионы украинцев.

Возвращение крупной американской компании – это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны,

В МИД Украины активно работали, чтобы убедить McDonald's возобновить работу в Украине.

McDonald's возвращается: коротко

Пресс служба McDonald's 11 августа сообщила, что рестораны возобновляют работу в Украине. Сначала – в Киеве и на Западе. Процесс будет происходить поэтапно.

В McDonald's рассказали, что состоялись длительные консультации, а также обсуждения с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности. Уже говорится о внедрении расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности людей и клиентов.

Пресс-служба McDonald's подчеркнула: поддержка людей в Украине – приоритет.

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