У телеграмі Андрій Єрмак опублікував емоджі – бургер і картоплю фрі. Певно, улюблені продукти політика з ресторану. Серед емоджі також прапор України та лайк – 24 канал розшифровує це послання, як привітання повернення компанії McDonald's на український ринок.

До теми Справа не лише у бігмаках, – Кулеба відреагував на повернення McDonald's до України

Ось так лаконічно – чотирма емоджі зашифрував вітання і радість Андрій Єрмак.

Сигнал для міжнародного бізнесу

До слова, міністр МЗС Дмитро Кулеба також відреагував на повернення McDonald's в Україну, він наголосив, що справа далеко не лише у бігмаках, за якими так скучили мільйони українців. Повернення великої американської компанії – це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни,

У МЗС України активно працювали, аби переконати McDonald's відновити роботу в Україні.

McDonald's повертається: коротко

Пресслужба McDonald's 11 серпня повідомила, що ресторани відновляють роботу в Україні. Спершу – у Києві та на Заході. Процес відбуватиметься поетапно.

У McDonald's розповіли, що відбулися тривалі консультації, а також обговорення – з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки. Вже мовиться про впровадження розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки людей та клієнтів.

Пресслужба McDonald's наголосила: підтримка людей в Україні – пріоритет.

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