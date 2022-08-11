McDonald's відкриється у Києві та на Заході

У пресслужбі McDonald's повідомили, що вирішили відновити роботу деяких ресторанів у Києві та на Заході України. Як підкреслили у McDonald's, відновлення роботи ресторанів відбудеться поетапно.

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Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу,

– йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що наступні декілька місяців з партнерами "будуть займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище".

У McDonald's наголосили на впровадженні розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки працівників і клієнтів.

Кулеба привітав рішення McDonald's

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення McDonald's повернутися на український ринок. Він підтвердив, що спочатку компанія повернеться у Київ і на Захід України.

Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається,

– написав Кулеба.

Міністр розповів, що Україна вела переговори та переконувала McDonald‘s відновити роботу.

"Повернення великої американської компанії — це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни", – зазначив очільник МЗС України.