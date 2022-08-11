McDonald's відкриється у Києві та на Заході
У пресслужбі McDonald's повідомили, що вирішили відновити роботу деяких ресторанів у Києві та на Заході України. Як підкреслили у McDonald's, відновлення роботи ресторанів відбудеться поетапно.
До теми Коли в Україні відкриється McDonald's
Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу,
– йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що наступні декілька місяців з партнерами "будуть займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище".
У McDonald's наголосили на впровадженні розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки працівників і клієнтів.
Кулеба привітав рішення McDonald's
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення McDonald's повернутися на український ринок. Він підтвердив, що спочатку компанія повернеться у Київ і на Захід України.
Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається,
– написав Кулеба.
Міністр розповів, що Україна вела переговори та переконувала McDonald‘s відновити роботу.
"Повернення великої американської компанії — це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни", – зазначив очільник МЗС України.
- Компанія McDonald's у травні повідомила, що вирішила призупинити роботу в Україні, доки триватимуть бойові дії. Мережа в Україні налічує понад 110 закладів.
- У червні з'явилася інформація, що МЗС України переконує McDonald's відновити роботу. Після цього CEO офісу McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова розповіла, що мережа готується відновити робочий процес.
- Про підготовку до відкриття McDonald's в Україні повідомляла керівниця одного з київських ресторанів на умовах анонімності. Та цю інформацію згодом спростували в компанії.