У McDonald's постійно оцінюють ситуацію в Україні
Алеся Муджирі, керівниця відділу зв'язків із громадськістю у McDonald's, спростувала інформацію, що мережа відновить роботу в Україні вже у серпні. Вона заявила, що ця інформація є неправдивою.
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За її словами, у McDonald's постійно оцінюють ситуацію та справді мають амбіції відновити роботу в деяких областях. Та, як наголосила Алеся Муджирі, через теперішню ситуацію компанія не може озвучувати конкретні плани.
Слідкуйте за оновленнями, як тільки у нас будуть плани, ми їх не приховуватимемо. Але зараз планів відкривати ресторани в серпні немає, втім у нас є амбіції відновити роботу в майбутньому,
– пояснила вона.
Що відомо про відкриття McDonald's в Україні
- Американська компанія McDonald's вирішила призупинити роботу в Україні, доки триватимуть бойові дії. Мережа в Україні налічує понад 110 закладів.
- У червні з'явилася інформація, що МЗС України переконує McDonald's відновити роботу. У МЗС України вважають, що ресторани цілком можуть відновити свою роботу.
- Після цього CEO офісу McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова розповіла, що мережа готується відновити робочий процес та відкрити заклади. За словами Бадрітдінової, компанія перевіряє, чи є поблизу ресторанів бомбосховища.
- Про підготовку до відкриття McDonald's в Україні повідомляла керівниця одного з київських ресторанів на умовах анонімності.