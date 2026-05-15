"Информация искажена, потому что я –Телец": Ляшко опроверг обвинения в связях с Ермаком

Во время судебного заседания по Ермаку, прокуратура сообщила, что он советовался со своей гадалкой о назначении политиков на должности. Во время заседания Верховной Рады депутаты спросили министра, был ли он в курсе сложившейся ситуации.

Министр здравоохранения прокомментировал слухи относительно своего назначения. Видео с его ответом опубликовал нардеп Ярослав Железняк в собственных соцсетях.

Что сказал Ляшко о связях с Ермаком?

На судебном заседании над экс-главой Офиса Президента сообщили, что Андрей Ермак перед назначением министров посылал своей гадалке "Веронике Фэншуй" дату рождения и имя кандидатов на министерские посты.

Депутат от "Слуги народа" Ярослав Железняк спросил главу Минздрава, сообщал ли ему экс-глава ОП результаты гадания своей гадалки, или просил провести ритуалы или магические обряды и знал ли Ляшко о том, каким образом была выбрана его кандидатура.

Ляшко ответил, что в мае 2021 года выступал перед Верховной Радой, где представил свою программу действий. Он отметил, что его назначили именно депутаты, а не кто-либо другой.

Относительно информации о том, что Ермак изучал его гороскоп перед назначением, министр объяснил, что это неправда.

Информация, которая крутится в СМИ, искажена, потому что я – Телец. У меня день рождения 24 апреля,

– заявил Виктор Ляшко.

Он пообещал, что будет делать все возможное для улучшения системы здравоохранения Украины. Он призвал оставить эти вопросы за пределами парламентских фракций. Глава Минздрава также добавил, что держит себя в прекрасной спортивной форме и понимает важность сохранения здоровья.

Обратите внимание! Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что европейские партнеры тщательно следят за делом в отношении Андрея Ермака. По его словам, в Европе достаточно спокойно реагируют на эту ситуацию. Украинские антикоррупционные органы раскрыли определенные действия с признаками преступления. Процесс пошел вперед. Эксперт говорит, что Украина движется по пути реформ правовой системы, которая начинает работать в вопросах расследования, борьбы и противодействия коррупции. Этот момент играет в пользу Украины. Он отметил, если бы все было так, как несколько лет назад, когда информация о коррупционных действиях приходила из-за границы, тогда был бы полный провал.

