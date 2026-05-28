В СБУ прокомментировали связи Вероники "Фэншуй" с Россией: Железняк сообщил детали

В медиа появилась информация о связях Вероники Аникиевич со страной-агрессором. Служба безопасности Украины прокомментировала эти слухи на запрос народного депутата Ярослава Железняка

Ответ спецслужб он опубликовал в своих соцсетях.

Что известно о связях Вероники Фэншуй с Россией?

Депутат рассказал, что две недели назад обратился с требованием проверить связи Вероники Аникиевич со страной-агрессором и спецслужбами. Он назвал гадалку человеком, который де-факто "определял кадровую политику страны".

Сообщаем, что информация о возможных связях указанного лица с представителями российских спецслужб, в частности ФСБ России, а также возможного другого влияния со стороны государства-агрессора на ее деятельность в Службе безопасности Украины отсутствует,

– заявили в СБУ.

Депутат остался недоволен таким ответом. Он заявил, что не понял, что именно это означает и высказал свои предположения:

СБУ не проверило, просто у них отсутствует информация;

проверили и не обнаружили;

решили, что для кармы опасно и вообще ничего не сделали.

В своем обращении я не спрашивал "есть или нет такой информации", а просил проверить, а не отписки писать,

– написал Ярослав Железняк.



Ответ СБУ на запрос нардепа / фото из соцсетей Ярослава Железняка.

24 Канал обратился за комментарием в СБУ, чтобы уточнить этот вопрос. Когда будем иметь ответ – обязательно сообщим.

Кто такая Вероника Фэншуй?

Вероника Аникиевич называет себя консультантом по астрологии. В конактах некоторых пользователей была подписана как "Вероника Консульт. А.Б." или "гадалка Ермак".

В соцсетях она публично поддерживала экс-главу ОП и критиковала деятельность антикоррупционных структур НАБУ и САП. Свои сообщения Вероника Аникиевич публикует на русском языке.

"Схемы" также обратили внимание, что в 2015 году женщина посещала оккупированный Крым и писала об этом в соцсетях. Журналисты выяснили, что ее отец Федор Аникиевич является гражданином России, а в 2015 году возглавлял районную ячейку "Оппозиционного блока" во временно оккупированном Геническе.

На судебном заседании по Ермаку, прокуратура утверждала, что ряд чиновников, среди которых Ирина Венедиктова, Виктор Ляшко, и другие, были назначены при вероятном содействии Андрея Ермака. Экс-глава Офиса президента якобы советовался с гадалкой перед важными назначениями на должности. Он присылал ей данные о дне рождения кандидатов и просил совета.

Адвокат Ермака Игорь Фомин заявил, его клиент общался с Вероникой Аникиевич для личных советов, не как государственный деятель. Фомин отметил, что Вероника не имеет отношения к делу, несмотря на обыски и изъятие телефона.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что в ОП не проводят консультации с эзотериками. По словам чиновника, за все время работы в Офисе он там не видел "ни одного эзотерика, нумеролога, фэншуиста или фэншуистки".