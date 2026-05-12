У Ермака есть 4 дипломатических паспорта, прокурор

Андрей Ермак имеет 4 дипломатических паспорта. Прокуроры заявляют о высоком риске его укрытия как за рубежом.

Об этом сообщили на заседании Высшего антикоррупционного суда, пишет hromadske.

Что известно о паспортах Ермака?

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак имеет четыре дипломатических паспорта, один из которых действителен до 2030 года.

По данным следствия, с 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2025 года Ермак пересекал государственную границу 86 раз. Однако после этого периода информации у следствия нет, поскольку данные о его пересечениях были удалены из систем.

Прокуроры подчеркнули, что Ермак, находясь на должности главы Офиса президента, общался со многими иностранными служащими и имеет возможность обратиться к ним с просьбой пересечь границу или скрываться за границей. Следствие также отмечает высокий риск уничтожения доказательств. Уже выявлены случаи, когда двое подозреваемых в рамках производства пытались скрыть доказательства: одна фигурантка спрятала телефон и ноутбук.

Кроме того, в системах и реестрах отсутствуют данные об имуществе бывшего чиновника, его транспортное средство и проект строительства, поскольку участники производства уничтожили эти документы. Отдельно прокуроры обратили внимание на возможность давления на свидетелей по делу. Они отметили, что Ермак имеет достаточно средств, чтобы скрываться как на территории Украины, так и за ее пределами, что затрудняет оценку рисков и контроль за его передвижением.

Все эти обстоятельства стали аргументом для стороны обвинения о необходимости избрания меры пресечения, которая бы минимизировала риски сокрытия и влияния на свидетелей. Эти факторы, по мнению стороны обвинения, делают его пребывание вне контроля государства опасным и требуют соответствующего реагирования суда.

Стоит отметить, что советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал в эфире 24 Канала, что президент Зеленский всегда подчеркивал, что неприкасаемых нет, и каждый должен отвечать за свой участок работы. Он также подчеркнул, что законодательство должно работать в демократической стране, и в конце концов после судебного заседания мы получим приговор или нет.

В чем подозревают Ермака и что известно о суде над ним?

Дело Андрея Ермака насчитывает 16 томов по 250 страниц каждый, из-за чего меру пресечения 12 мая избирать не будут, а суд продолжится 13 мая в Высшем антикоррупционном суде.

По версии САП, Ермак фигурирует в финансировании проекта "Династия" через коррупционные средства и привлечение других лиц к преступной схеме. В документации проекта сначала планировалось строительство шести домов, впоследствии пяти, а в итоге остановились на четырех, из которых резиденция R2 должна была стать собственностью Ермака.

Сторона обвинения утверждает, что экс-глава ОП обеспечивал финансирование строительства через деятельность организации Миндича, способствовал привлечению других участников и контролировал конспирацию. Часть функций уполномоченного лица в проекте осуществлял его отец Борис Ермак, а после августа 2022 года эти обязанности перешли к другому лицу.

Прокуроры отметили, что финансирование строительства "Династии" происходило через паевые взносы, наличные от коррупционных схем в энергетике и наличные средства неустановленного происхождения. Второй способ, по подсчетам САП, составил 72% всех поступлений. Стоимость только проектирования коттеджного городка оценивалась в 735 тысяч долларов США, из которых резиденция R2 для Ермака – 178 тысяч.

На судебном заседании прокурор САП заслушал часть материалов дела и предоставил доказательства участия Ермака в схеме, но заседание проводилось частично в закрытом режиме из-за конфиденциальности доказательств. Защита заявила ходатайство о переносе заседания, чтобы иметь больше времени для ознакомления с документами.

Суд решил не избирать меру пресечения 12 мая, а продолжить рассмотрение на следующий день. По мнению прокуроров, Ермак мог способствовать деятельности других лиц и привлекать их к общей цели, а также существует риск сокрытия или влияния на свидетелей.

Отдельно прокуроры отметили роль других участников проекта, в частности Алексея Чернышева и Миндича, в обеспечении земельных участков, финансировании и конспирации участников.