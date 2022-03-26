Такое мнение высказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем телеграмм-канале.

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Нашу победу приближают два фактора. Первый – наша стойкость. Мужество каждого бойца. Каждый волонтер. Каждый гражданин. Второй имеет много названий – Javelin, Stinger, Mark-19 и т.д.

– отметил Андрей Ермак.

Руководитель ОП также добавил, что стрелковое и переносное оружие, каким бы современным оно ни было, имеет ограниченную эффективность. Украинская оборонная война против России превратится в партизанскую без полноценного ленд-лиза, без тяжелого вооружения – дальнобойной артиллерии, систем залпового огня, резюмировал Ермак.