Таку думку висловив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

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Нашу перемогу наближають два чинники. Перший – наша стійкість. Мужність кожного бійця. Кожного волонтера. Кожного громадянина. Другий має багато назв – Javelin, Stinger, Mark-19 тощо,

– зауважив Андрій Єрмак.

Керівник ОП також додав, що стрілецька й переносна зброя, якою б сучасною вона не була, має обмежену ефективність. Українська оборонна війна проти Росії перетвориться на партизанську без повноцінного ленд-лізу, без важкого озброєння – далекобійної артилерії, систем залпового вогню, резюмував Єрмак.

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