По словам Ермака, в начале разговора Паролин спросил, какова цель этой войны для России.

Кстати Ермак показал брата-добровольца, который защищает Украину и пообещал, что не подведет

Я ответил искренне: "Оккупация Украины и желание диктовать всему миру свою волю. Украина – это только начало. Если Запад не встанет на защиту нашего государства, они пойдут дальше",

– сказал глава ОП.

Россия хочет превратить города в призраки

Политик рассказал о ходе войны и о бомбардировке гражданского населения в Украине. Прошел уже почти месяц войны, оккупанты ракетами пытаются сравнять с землей наши мирные города и превратить их в города-призраки.

Обсудили выступление Зеленского

В ходе разговора обсудили активную дипломатическую работу Офиса Президента и подготовку выступления Владимира Зеленского в парламенте Италии в этот вторник. Оно станет началом целой недели выступлений в парламентах ведущих стран мира.

Интересно – Сколько граждан верят в победу Украины: