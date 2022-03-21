По словам Ермака, в начале разговора Паролин спросил, какова цель этой войны для России.
Кстати Ермак показал брата-добровольца, который защищает Украину и пообещал, что не подведет
Я ответил искренне: "Оккупация Украины и желание диктовать всему миру свою волю. Украина – это только начало. Если Запад не встанет на защиту нашего государства, они пойдут дальше",
– сказал глава ОП.
Россия хочет превратить города в призраки
Политик рассказал о ходе войны и о бомбардировке гражданского населения в Украине. Прошел уже почти месяц войны, оккупанты ракетами пытаются сравнять с землей наши мирные города и превратить их в города-призраки.
Обсудили выступление Зеленского
В ходе разговора обсудили активную дипломатическую работу Офиса Президента и подготовку выступления Владимира Зеленского в парламенте Италии в этот вторник. Оно станет началом целой недели выступлений в парламентах ведущих стран мира.
Интересно – Сколько граждан верят в победу Украины: