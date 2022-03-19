Ермак говорит, что брат не сомневается в победе Украины. Также он верит в нашу армию.

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И не занимается "войной в фейсбуке", как делают это тыловые, диванные эксперты, которые критикуют власть, армию и "много знают обо всем", сидя за границей. Денис, как и я, как и вся команда президента, как и миллионы украинцев, видит свое будущее в независимой Украине,

– подчеркнул Ермак.

Он также сказал, что для него его брат и каждый герой, который сегодня бьется за Украину на фронте, на дипломатической арене, в информационном пространстве – это пример настоящих патриотов. Людей, сильных духом и с европейской ментальностью.

"Я горжусь ими, люблю их и уважаю. Наша нация сильна. Украинцы, воины, волонтеры, Денис – просто знайте, что мы не подведем, так же как и вы нас", – сказал Ермак.

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