В пресс-службе ведомства отметили, мероприятие было посвящено вопросам защиты прав граждан Украины, временно покинувших родину из-за российской агрессии.

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Сообщается, что на совещании заслушали доклады руководства МИД и послов в соседних с Украиной государствах, которые рассказали о текущей ситуации.

Отдельное внимание было уделено социальной защите временно перемещенных граждан нашего государства во время пребывания в других странах, а также усилению работы дипломатических учреждений с украинцами, которые сегодня как никогда нуждаются во внимании и защите.

– говорится в сообщении.

Ранее первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко отметила, что из-за военной агрессии российских оккупантов против Украины, более 2,5 миллиона украинцев уже выехали за границу, и цифра будет увеличиваться.