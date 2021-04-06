Руководительницей нового Центра противодействия дезинформации при СНБО стала Полина Лысенко. Глава Офиса Президента Андрей Ермак 6 апреля представил чиновника.

Ермак отметил, что офис центра уже начал работать в ОП. Однако в будущем для него планируется выделить отдельное здание.

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Что сказал Ермак о Центре

Ермак отметил, что Центр станет эффективным оружием, которое будет защищать независимость и безопасность нашей страны. Он добавил, что идея его создания назревала еще с 2014 года.

Украина была полигоном и центром дезинформации, особенно со стороны России. И это касается сегодня не только событий на Донбассе и в оккупированном Крыму, но и практически всех сфер жизни,

– отметил политик.

По его словам, центр будет объединять все государственные учреждения, имеющие к этому отношение, в частности, специальные организации, разведку, органы национальной безопасности.

Что рассказала Лысенко

Лысенко представила свое видение работы центра. Она заверила, что сделает все для максимальной эффективности. Сейчас нарабатывают конкретные формы сотрудничества, которые обнародуют позже.

Цель создания Центра – акцентировать внимание на важности защиты информационной сферы национальной безопасности Украины, противодействовать пропаганде,

– заявила Лысенко.

Женщина добавила, что основное внимание будут уделять противодействию распространения фейков в сети и в СМИ. По словам Лысенко, правда будет главным оружием.

Что известно о создании Центра