"Нам помогают десятки стран. Мы чувствуем эту поддержку, мы видим ее результаты. Чрезвычайное спасибо всем народам и государственным деятелям, которые помогают Украине защищаться. Наш Президент уже поблагодарил руководство этих стран", – написал на своей странице в фейсбук Андрей Ермак.

Также глава Офиса президента особое внимание уделил тем чиновникам, с которыми общается сейчас нон-стоп по несколько раз в сутки, и которые постоянно на связи и очень помогли Украине.

Среди них:

советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан ;

; специальный советник и представитель президента Турции Ибрагим Калин ;

; внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн ;

; советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плэтнер ;

; внешнеполитический советник Премьер-министра Великобритании Дэвид Кворри , а также советник по национальной безопасности Стивен Лавгроув ;

, а также советник по национальной безопасности ; министр иностранных дел Канады Мелани Джоли ;

; министр финансов Канады Христя Фрилянд ;

; руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Рафиг оглу Нуриев;

Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Якуб Кумох ;

; министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто ;

; Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Благодарность прозвучала также и руководству других ключевых стран и международных организаций.

Не обошел словами благодарности и звезд и ярких личностей, таких как Шон Пенн, Мадонна, Джаред Лето и Кэтрин Винник.

"Спасибо вам, друзья Украины, от всех нас", – добавил Ермак.

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