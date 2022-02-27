"Нам допомагають десятки країн. Ми відчуваємо цю підтримку, ми бачимо її результати. Надзвичайна подяка всім народам та державним діячам, які допомагають Україні захищатись.
Наш Президент вже подякував керівництву цих країн", – написав на своїй сторінці у фейсбук Андрій Єрмак.
Також, голова Офісу президента окрему увагу приділив тих високопосадовцям, з якими спілкується зараз нон-стоп по кілька разів на добу, і які постійно на зв‘язку і дуже допомогли Україні.
Серед них:
- радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван;
- спеціальний радник та речник президента Туреччини Ібрагім Калин;
- зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн;
- радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер;
- зовнішньополітичний радник Прем'єр-міністра Великобританії Девід Кворрі, а також радник з національної безпеки Стівен Лавгроув;
- міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі;
- міністерка фінансів Канади Христя Фрілянд;
- керівник Адміністрації Президента Азербайджанської Республіки Самір Рафіг оглу Нурієв;
- Голова Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Якуб Кумох;
- міністр іноземних справ Угорщини Петер Сіярто;
- надзвичайний і повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.
Подяка пролунала також і до керівництва інших ключових країн та міжнародних організацій.
Не оминув словами подяки і зірок та яскравих особистостей, таких як Шон Пенн, Мадонна, Джаред Лето та Кетрін Віннік.
"Дякую вам, друзі України, від всіх нас", – додав Єрмак.
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