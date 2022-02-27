"Нам допомагають десятки країн. Ми відчуваємо цю підтримку, ми бачимо її результати. Надзвичайна подяка всім народам та державним діячам, які допомагають Україні захищатись.

Наш Президент вже подякував керівництву цих країн", – написав на своїй сторінці у фейсбук Андрій Єрмак.

Також, голова Офісу президента окрему увагу приділив тих високопосадовцям, з якими спілкується зараз нон-стоп по кілька разів на добу, і які постійно на зв‘язку і дуже допомогли Україні.

Серед них:

радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван ;

; спеціальний радник та речник президента Туреччини Ібрагім Калин ;

; зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн ;

; радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер ;

; зовнішньополітичний радник Прем'єр-міністра Великобританії Девід Кворрі , а також радник з національної безпеки Стівен Лавгроув ;

, а також радник з національної безпеки ; міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі ;

; міністерка фінансів Канади Христя Фрілянд ;

; керівник Адміністрації Президента Азербайджанської Республіки Самір Рафіг оглу Нурієв ;

; Голова Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Якуб Кумох ;

; міністр іноземних справ Угорщини Петер Сіярто ;

; надзвичайний і повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Подяка пролунала також і до керівництва інших ключових країн та міжнародних організацій.

Не оминув словами подяки і зірок та яскравих особистостей, таких як Шон Пенн, Мадонна, Джаред Лето та Кетрін Віннік.

"Дякую вам, друзі України, від всіх нас", – додав Єрмак.

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