Politico опубликовало материал, посвященный Ермаку, под заголовком "Украинский чиновник, которого Вашингтон любит ненавидеть". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Politico опубликовало материал о Ермаке

Материал основывается на разговорах с 14 собеседниками – в частности, с действующими и бывшими чиновниками США и Украины. По их словам, глава ОПУ имеет репутацию резкого, требовательного и недостаточно компетентного в американской политической системе.

Некоторые собеседники издания также опасаются, что Ермак неточно доносил позицию США до руководства Украины. Один источник описал его как "двухпартийного раздражителя".

Раздражены им были и в администрации Байдена, но тогда, учитывая чрезвычайную ситуацию и ключевую роль Вашингтона в укреплении обороны Украины, они скрывали свое раздражение. В администрации Трампа нет такой уступчивости.

Последний визит Ермака в США, организованный в спешке в начале июня, вызвал возмущение у ряда американских чиновников. По словам пяти источников, он прибыл без четкого плана и не смог наладить полноценную коммуникацию с командой Трампа. Среди прочего, встреча с госсекретарем Марко Рубио сначала отменили, хотя впоследствии она таки состоялась. В то же время глава администрации Трампа Сьюзи Уайлз заставила Ермака ждать в Белом доме, а потом вообще отменила запланированную встречу, а офис вице-президента Джей Ди Вэнса проигнорировал запрос.

Собеседники также утверждают, что Ермак неоднократно обвинял отдельных американских чиновников в связях с Россией – например, спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, который встречался с Путиным.

Источники опасаются, что такой стиль взаимодействия Ермака рискует навредить отношениям Киева с Вашингтоном – особенно на фоне возвращения Трампа в Белый дом.