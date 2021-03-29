Глава Офиса Президента Андрей Ермак смог выполнить поставленную Президентом Владимиром Зеленским задачу по донесению до западных партнеров позиции Банковой в вопросе отмены указа Януковича о назначении судей КС Тупицкого и Касминина.

Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразил политический эксперт, блоггер Сергей Быков.

По его словам, главной задачей Ермака было правильно позиционировать это решение перед западными партнерами, чтобы те поддержали Зеленского в данном вопросе.

Ермак уже провел переговоры с иностранными партнерами, журналистами и экспертами, обосновывая решение главы государства тем, что Тупицкий и Касминин угрожали антикоррупционной инфраструктуре и работали в интересах Кремля,

– отметил Быков.

Как пояснил эксперт, главе ОП удалось решить задачу президента. Западная пресса хвалит Зеленского и его усилия в судебной реформе, которая, по их мнению, еще и поможет Украине выйти на новый экономический уровень.

Президент Украины поднял ставки, чтобы вернуть Конституционный суд страны в законное русло, прекратив полномочия двух судей из-за угроз национальной безопасности,

– процитировал Быков слова издания Financial Times.

Эксперт отметил, что таким образом, Ермак реализовал еще один успешный международный кейс. Ранее ему удалось наладить отношения с США, Евросоюзом и Великобританией и заручится их поддержкой на международной арене.