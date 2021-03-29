Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зміг виконати поставлене Президентом Володимиром Зеленським завдання із донесення до західних партнерів позиції Банкової в питанні скасування указу Януковича щодо призначення суддів КС Тупицького та Касмініна.

Таку думку на своїй сторінці у фейсбук висловив політичний експерт, блогер Сергій Биков.

За його словами, головним завданням Єрмака було правильно позиціонувати це рішення перед західними партнерами, щоб ті підтримали Зеленського в даному питанні.

Єрмак вже провів переговори з іноземними партнерами, журналістами та експертами, обґрунтовуючи рішення глави держави тим, що Тупицький і Касмінін погрожували антикорупційній інфраструктурі та працювали в інтересах Кремля,

– зазначив Биков.

Як пояснив експерт, главі ОП вдалося вирішити задачу президента. Західна преса хвалить Зеленського і його зусилля в судовій реформі, яка, на їхню думкою, ще й допоможе Україні вийти на новий економічний рівень.

Президент України підняв ставки, щоб повернути Конституційний суд країни в законне русло, припинивши повноваження двох суддів через загрози національній безпеці,

– процитував Биков слова видання Financial Times.

Експерт зауважив, що таким чином, Єрмак реалізував ще один успішний міжнародний кейс. Раніше йому вдалося налагодити відносини з США, Євросоюзом і Великобританією та заручиться їхньою підтримкою на міжнародній арені.