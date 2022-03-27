Андрей Ермак подчеркнул, что таким образом Россия хочет попытаться подорвать суверенитет Украины. Однако глава Офиса Президента подчеркнул, что у них ничего не получится.

Заметьте Ни одна страна в мире не признает российских "референдумов" на Донбассе, – МИД

Референдум никто не признает

Андрей Ермак заявил, что мир не признает результаты псевдореферендумов о присоединении временно оккупированных территорий Украины в состав России. По словам главы Офиса Президента, таким образом оккупанты поднимают ставки.

Попытки россиян таким образом поднять ставки, подорвать украинский суверенитет все равно не добьются успеха, – заявил Ермак.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что вопрос суверенитета для нашего государства является принципиальным.