Министерство иностранных дел убеждено, что результаты этого "референдума" международное сообщество не признает. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 каналу.

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"Референдум" будет иметь последствия для России

Олег Николенко подчеркнул, что Россия не оставляет попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Однако проведение псевдореферендума юридически ничтожно и не будет иметь никаких правовых последствий.

Однако, по словам спикера МИД, такие действия только углубят международную изоляцию России и спровоцируют еще более жесткий ответ Западу.

Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит его падение в пропасти глобальной изоляции,

– заявил Николенко.

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