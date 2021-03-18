Назначение Игоря Брусило заместителем главы Офиса Президента может оказать влияние на коммуникацию с США в вопросе противодействия России.

Он обратил внимание на то, как была сформулирована зона ответственности Брусило: "Качественная организация и содержательное наполнение международных визитов президента Зеленского".

Этим кадровым ходом Андрей Ермак (глава Офиса Президента – прим. ред.) усиливает команду ОП, а именно – ее международную составляющую. Это необходимо, чтобы наладить эффективную коммуникацию с Вашингтоном,

– отметил эксперт.

По его словам, в последнее время Президенту Владимиру Зеленскому и Офису главы государства приходится испытывать возрастающее давление со стороны России в вопросах Минских соглашений, водоснабжения оккупированного Крыма, а также санкций против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его активов.

"В таких условиях для Ермака крайне важно усилить работу с Вашингтоном против РФ. Вполне вероятно, что Брусило – не последняя кадровая перестановка. И, если и не на уровне замглавы ОП, то на уровне советников и консультантов это направление будут усиливать", – объяснил Золотарев.