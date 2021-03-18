Призначення Ігоря Брусила заступником голови Офісу Президента може мати вплив на комунікацію з США в питанні протидії Росії.

Політолог Андрій Золотарьов звернув увагу на те, як була сформульована зона відповідальності Брусила: "якісна організація та змістовне наповнення міжнародних візитів президента Зеленського".

Цим кадровим ходом Андрій Єрмак Підсилює команду ОП, а саме – її міжнародну складову. Це необхідно, щоб налагодити ефективну комунікацію з Вашингтоном,

– зазначив експерт.

За його словами, останнім часом Президенту Володимиру Зеленському та Офісу глави держави доводиться відчувати зростаючий тиск з боку Росії в питаннях Мінських угод, водопостачання окупованого Криму, а також санкцій проти нардепа від ОТЗЖ Віктора Медведчука і його активів.

"У таких умовах для Єрмака вкрай важливо посилити роботу з Вашингтоном проти РФ. Цілком ймовірно, що Брусило – не остання кадрова перестановка. І, якщо і не на рівні заступника голови ОП, то на рівні радників і консультантів цей напрямок посилюватимуть", – пояснив Золотарьов.