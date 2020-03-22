Ермак купил Mercedes за 3 миллиона гривен накануне карантина в Украине: детали

Глава Офиса Президента Андрей Ермак 11 марта приобрел автомобиль Mercedes-Benz. Стоимость машины составляет 2 миллиона 972 тысяч 776 гривен.

Сообщение об изменениях в имущественном состоянии он внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.

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Глава ОПУ купил себе Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 выпуска.



Вот как выглядит авто этой модели / Фото с сайта cars.mercedes-benz.ru

Что известно о декларации Ермака за 2019 год

Руководитель ОП владеет квартирой площадью 107,8 квадратных метров, рядом корпоративных прав и тремя государственными ценными бумагами стоимостью 1000 гривен.

Согласно его декларации, с августа 2015 году он пользуется автомобилем Toyota Camry, который не находится в его собственности.

В общем Ермак внес в декларацию 254 тысяч 959 гривен дохода за 2019 год. В частности это доход от предпринимательской деятельности, зарплаты в ООО "Международная юридическая компания" зарплаты по основному месту работы в АО "Международная юридическая компания", гонорары в "Медийной группа европейского партнерства" и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Также руководитель ОП задекларировал части корпоративных прав в 9 компаниях, в частности: 100% в ООО "ЭР ПИ АЙ", 99% в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа групп", 10% в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина" и по 50% в ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа"и "Интерпромфинанс-Безопасность".

Еще Ермаку принадлежат 60% прав в адвокатского объединения "Международная юридическая компания", 33,33% в ООО "АМА ВИЖН" и 0,01% – в ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис". Руководитель ОП является конечным владельцем всех вышеназванных компаний.

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