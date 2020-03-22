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      Єрмак купив Mercedes за 3 мільйони гривень напередодні карантину в Україні: деталі

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      Андрій Єрмак / ЄП

      Голова Офісу Президента Андрій Єрмак 11 березня придбав автомобіль Mercedes-Benz. Вартість машини становить 2 мільйони 972 тисячі 776 гривень.

      Повідомлення про зміни у майновому стані він вніс 20 березня у Єдиний державний реєстр декларацій.

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      Глава ОПУ купив собі Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску.


      Ось як виглядає авто цієї моделі / Фото із сайту cars.mercedes-benz.ru

      Що відомо про декларацію Єрмака за 2019 рік

      • Керівник ОП володіє квартирою площею 107,8 квадратних метрів, низкою корпоративних прав та трьома державними цінними паперами вартістю 1 тисячі гривень.
      • Згідно з його декларацією, з серпня 2015 року він користується автомобілем Toyota Camry, який не перебуває у його власності.
      • Загалом Єрмак вніс до декларації 254 959 гривень доходу за 2019 рік. Зокрема це дохід від підприємницької діяльності, зарплати у ТОВ "Міжнародна правнича компанія", зарплати за основним місцем роботи в АТ "Міжнародна правнича компанія", гонорари у "Медійній група європейського партнерства" та дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.
      • Також керівник ОП задекларував частини корпоративних прав у 9 компаніях, зокрема: 100% у ТОВ "ЕР ПІ АЙ", 99% у ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа груп", 10% у ЗАТ "Інтерпромфінанс-Україна" та по 50% у ТОВ "Міжнародна правнича компанія", "Міжнародна фармацевтична група" та "Інтерпромфінанс-Безпека".
      • Ще Єрмаку належать 60% прав у Адвокатському об'єднанні "Міжнародна правнича компанія", 33,33% у ТОВ "АМА ВІЖН" та 0,01% - у ТОВ "Віссон Юкрейн Технолоджис". Керівник ОП є кінцевим власником усіх вищеназваних компаній.

      Хто такий Андрій Єрмак: дивіться відео

       

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      21 березня
      Автор: Емал Набі
      Теги: Офіс Президента Авто е-декларування Андрій Єрмак Новини України Новини політики
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