Ермак о мире на Донбассе, составе ТГК от Украины – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 7 мая – глава АП Андрей Ермак заявил, что команда Зеленского делает все возможное, чтобы достичь мира на Донбассе и вернуть оккупированные территории до конца 2020 года. Известно, кто войдет в ТКГ от Украины. В частности, возглавит делегацию, как и раньше, второй украинский президент Леонид Кучма.

В выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале: Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о планах провести местные выборы, в частности на Донбассе, 25 октября. 6 лет назад российские войска оккупировали Донбасс. С тех пор на этой территории приходит в упадок промышленность и экономика.