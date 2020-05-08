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      Ермак о мире на Донбассе, составе ТГК от Украины – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 7 мая – глава АП Андрей Ермак заявил, что команда Зеленского делает все возможное, чтобы достичь мира на Донбассе и вернуть оккупированные территории до конца 2020 года. Известно, кто войдет в ТКГ от Украины. В частности, возглавит делегацию, как и раньше, второй украинский президент Леонид Кучма.

      В выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

      Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о планах провести местные выборы, в частности на Донбассе, 25 октября.

      6 лет назад российские войска оккупировали Донбасс. С тех пор на этой территории приходит в упадок промышленность и экономика.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Война на Донбассе Леонид Кучма Новости Украины Андрей Ермак Гуд найт Юкрейн
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