Ермак о мире на Донбассе, составе ТГК от Украины – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 7 мая – глава АП Андрей Ермак заявил, что команда Зеленского делает все возможное, чтобы достичь мира на Донбассе и вернуть оккупированные территории до конца 2020 года. Известно, кто войдет в ТКГ от Украины. В частности, возглавит делегацию, как и раньше, второй украинский президент Леонид Кучма.
В выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о планах провести местные выборы, в частности на Донбассе, 25 октября.
6 лет назад российские войска оккупировали Донбасс. С тех пор на этой территории приходит в упадок промышленность и экономика.
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