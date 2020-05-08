Єрмак про мир на Донбасі, склад ТГК від України – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 7 травня – голова ОП Андрій Єрмак заявив, що команда Зеленського робить все можливе, аби досягти миру на Донбасі та повернути окуповані території до кінця 2020 року. Відомо, хто увійде до ТКГ від України. Зокрема, очолюватиме делегацію, як і раніше, другий український президент Леонід Кучма.

У випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі: Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив про плани провести місцеві вибори, зокрема на Донбасі, 25 жовтня. 6 років тому російські війська окупували Донеччину. Відтоді на цій території занепадає промисловість та економіка.