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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Ермак поговорил с американским представителем на актуальные темы: детали

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      Ермак провел встречу с представителем США Кристиной Квин / president.gov.ua

      Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. В ходе беседы они, в частности, обсудили пандемию коронавируса, войну на Донбассе и возможный транш от МВФ для Украины.

      Первоочередное внимание было уделено вопросам противодействия пандемии коронавируса, сообщил Офис Президента Украины.

      К слову Антирекорд в мире: за сутки в США от коронавируса умерло 1736 людей

      Андрей Ермак выразил соболезнования американцам в связи с большими человеческими потерями, которые вызывает вирус. Только за минувшие сутки там умерли 1 тысяча 736 человек, что является антирекордом для всего мира за все время эпидемии.

      Кроме того, глава ОПУ рассказал американскому дипломату о ситуации с войной на Донбассе, а также о состоянии переговоров по ее завершению.

      Также обсуждалось сотрудничество Украины и МВФ. Андрей Ермак заверил Кристину Квин, что вскоре состоится заседание Верховной Рады, где примут необходимые законы для продолжения сотрудничества.

      Коронавирус в Украине и США: сравнение

      Учитывая количество населения, площадь государств и экономическое и социальное развитие, сравнение США и Украины в темпах распространения коронавирус будет не совсем корректным. Впрочем попробуем отметить лишь несколько статистических данных.

      По состоянию на 8 апреля в США подтверждены более 418 тысяч случаев заражения на коронавирус, в Украине – 1 тысяча 668 человек. В расчете на количество населения, в США болеет 1 человек из 778. За чем же покизником в Украине болеет каждый с 22,3 тысячи человек.

      В США от коронавирус умерли уже 14 тысяч 420 человек или 1 человек из 29 больных. В Украине умерло 52 человек или же 1 из 32 больных.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Война на Донбассе Новости США Андрей Ермак Новости Украины Новости политики
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